Mikaela Spielberg kaže da će se baviti erotikom za privatne klijente ili za javnost, te da će nabaviti dozvolu za erotsko plesanje jer da joj je “zbilja dosta da ne mogu kapitalizirati na svom tijelu”. Kaže posvojena Spielbergova kći u intervjuu The Sunu i da joj je dosta “raditi dan za danom na način koji ne zadovoljava moju dušu”. Dodala je da će radeći ovakav posao moći “‘zadovoljiti’ druge ljude, ali dobar je osjećaj jer nije na način na koji bih se osjećala povrijeđeno”. Ispričala je kako je u mladosti otrpjela “mnogo zlostavljanja” od ljudi van obitelji. Kaže da to zlostavljanje nije bilo jako intenzivno, ali je “imalo dugotrajni učinak jer mi je navelo da se pitam ‘Što je moje tijelo? Što to znači imati tijelo i postojati sigurno u tijelu?'”.