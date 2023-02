John Wick za plijesan

Nakon što je SZO objavio da je glifosat, glavni sastojak Monsantova pesticida Roundup potencijalno kancerogen i zaslužan za porast oboljenja od raka u Argentini, njihov lobist Patrick Moore izjavio je da je “sigurno popiti litru toga pesticida”, no kad mu je novinar francuske televizije Canal Plus doista ponudio čašu, Moore je glatko odbio i bijesan napustio studio, nazvavši novinara kretenom. Moore je nekad bio ekoaktivist Greenpeacea, no kasnije je prešao na “tamnu stranu” i postao lobist svjetskog lidera u proizvodnji GMO-a, što je Monsanto sad pak demantirao. T-Portal