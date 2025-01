Solo Pixie

Što god radila u karijeri, uključujući i veliki hit The Breedersa “Cannonball”, Kim Deal vjerojatno nikad neće izaći iz sjene Pixiesa, benda koji je po svemu sudeći konačno i zauvijek napustila 2013. godine. Takva se percepcija neće promijeniti ni izlaskom “Nobody Loves You More” iako je njezin samostalni prvijenac bitno bolji od albuma koji su nekoliko mjeseci ranije objavili iz njezinog bivšeg benda. Bit će lijepo ponovno je vidjeti ovoga ljeta na INmusicu, posebno ako pri slaganju setliste malo zagrabi i u svoju slavnu prošlost, kažu na Ravno do dna