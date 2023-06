I oni su siti svega

Hrvatska više od godinu dana nema inflacije. Pogodila ju je deflacija, što je nezabilježeno u novijoj povijesti. Do deflacije, odnosno padanja cijena, došlo je zbog sve manje potražnje za proizvodima i uslugama. Potrošačima se pad cijena uvijek čini kao dobra vijest, jer će za isti novac kupiti više. Međutim, ovdje nije riječ o privremenim sniženjima i rasprodajama. Ako deflacija dulje potraje, dovodi do gospodarskih i financijskih poremećaja. Ekonomisti procjenjuju da deflacija odgovora imućnima i štedišama, a osobito bankama. Njihov novac ne gubi na vrijednosti. Naprotiv, banke i ostali vjerovnici počinju bolje zarađivati na kamatama, jer im one donose više od njihova nominalnog iznosa. Novi list