Staviš divje žlice u lužinu i čekaš pola stoljeća

Kineski znanstvenici korak bliže zelenom vodiku zahvaljujući stabilnijoj elektrolizi

Iako se vodikova ekonomija najavljuje već više od 50 godina, njezinu masovnu primjenu koče golemi energetski gubici i propadanje opreme pri elektrolizi vode. Glavna prepreka je reakcija oslobađanja kisika na anodi (OER), pri kojoj nastaju vodikovi ioni koji uništavaju katalizatore. Kineski znanstvenici doskočili su problemu kemijskom modifikacijom katalizatora (z-NiFe) pomoću amonijevih iona. Time su stvorili stabilno alkalno mikrookruženje koje uspješno neutralizira kiselinu. Novi uređaj postiže energetsku učinkovitost od 70 %, a anoda je bez promjene napona izdržala impresivnih 14.000 sati neprekidnog rada. Nenad Raos za Bug


Znanstvenici proizveli čisto vodikovo gorivo iz morske vode

Kako bi proizveli zeleni vodik bez prethodne obrade, kemijski inženjeri uspjeli su razdvojiti morsku vodu! Riječ je o pokusu razdvajanja prirodne morske vode na kisik i vodik, kako bi elektrolizom proizveli zeleni vodik, koristeći jeftini katalizator u komercijalnom elektrolizeru. Naime, morska voda odličan je resurs jer je beskonačna, a smatra se i prirodnim izvornim elektrolitom, što bi bilo vrlo praktično za regije s dugim obalama i obiljem sunčeve svjetlosti. Elektroliza morske vode još je u ranom razvoju u usporedbi s elektrolizom čiste vode zbog popratnih reakcija na elektrodama i korozije koja proizlazi iz složenosti korištenja morske vode. No, tim će i dalje raditi na skaliranju sustava korištenjem većeg elektrolizera kako bi se mogao koristiti u komercijalnim procesima. Green