Staviš divje žlice u lužinu i čekaš pola stoljeća
Kineski znanstvenici korak bliže zelenom vodiku zahvaljujući stabilnijoj elektrolizi
Iako se vodikova ekonomija najavljuje već više od 50 godina, njezinu masovnu primjenu koče golemi energetski gubici i propadanje opreme pri elektrolizi vode. Glavna prepreka je reakcija oslobađanja kisika na anodi (OER), pri kojoj nastaju vodikovi ioni koji uništavaju katalizatore. Kineski znanstvenici doskočili su problemu kemijskom modifikacijom katalizatora (z-NiFe) pomoću amonijevih iona. Time su stvorili stabilno alkalno mikrookruženje koje uspješno neutralizira kiselinu. Novi uređaj postiže energetsku učinkovitost od 70 %, a anoda je bez promjene napona izdržala impresivnih 14.000 sati neprekidnog rada. Nenad Raos za Bug