Staviš divje žlice u lužinu i čekaš pola stoljeća

Kako bi proizveli zeleni vodik bez prethodne obrade, kemijski inženjeri uspjeli su razdvojiti morsku vodu! Riječ je o pokusu razdvajanja prirodne morske vode na kisik i vodik, kako bi elektrolizom proizveli zeleni vodik, koristeći jeftini katalizator u komercijalnom elektrolizeru. Naime, morska voda odličan je resurs jer je beskonačna, a smatra se i prirodnim izvornim elektrolitom, što bi bilo vrlo praktično za regije s dugim obalama i obiljem sunčeve svjetlosti. Elektroliza morske vode još je u ranom razvoju u usporedbi s elektrolizom čiste vode zbog popratnih reakcija na elektrodama i korozije koja proizlazi iz složenosti korištenja morske vode. No, tim će i dalje raditi na skaliranju sustava korištenjem većeg elektrolizera kako bi se mogao koristiti u komercijalnim procesima. Green