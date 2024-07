Jednom će nas potpuno zamijeniti

Healthy Loong, humanoidni robot visok je 180 centimetara i težak 80 kilograma. Samouvjereno se kreće pozornicom poput čovjeka, pozdravlja ljude, da bi zatim nevjerojatno precizno pospremio stol. Najveća mu je prednost što se temelji na tehnologiji otvorenog koda, od mozga do udova sve je javno dostupno, što drugim istraživačima i inženjerima omogućuje dalji razvoj i poboljšanja ove inovativne robotičke platforme. Na robote pomagače, dostavljače, kuhare, konobare već smo navikli, no robotika ide naprijed. Kina je već razvila 12 humanoidnih robota, a upravo testiraju i ove šesteronožne robote “pse vodiče”, koji slijepim i slabovidnim osobama u dobu umjetne inteligencije omogućavaju veću pokretljivost i snalaženje u prostoru. Korisnik može i upravljati ovim robotom, koji ne treba ni stalnu vezu s internetom jer može “zapamtiti” neograničen broj ruta i smjerova kojma se kreće, i to brzinom od od 06, do 0,8 metara u sekundi. Nacional