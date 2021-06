'Samo' još jedno solidno ostvarenje

Mladi australski rockeri King Gizzard and The Lizard Wizard objavili su pet albuma prošle godine, kako su bili i najavili, iako se činilo da neće uspjeti. Gizzardi su inače vrlo produktivni – od 2012. do 2016. objavili su osam albuma, no početkom 2017. najavili su da će u toj kalendarskoj godini objaviti pet albuma. Prvi, ‘Flying Microtonal Banana’ izašao je u veljači – a uvršten je na Monitorovu listu najboljih albuma prošle godine – nakon čega su uslijedili konceptualni ‘Murder of the Universe’, jazz-rock album ‘Sketches of Brunswick East’ i prog-rock album ‘Polygondwanaland’, da bi točno posljednjeg dana godine, 31. prosinca 2017. objavili i peti album – Gumboot Soup (evo kako zvuči).