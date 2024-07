U svakom slučaju ne želiš im blizu

Kriminalni milje nekih većih obitelji postoji, i u medijima se za njih uvriježila riječ “klan”. No, danas takve velike obitelji nisu homogene skupine. Početno bliske rodbinske veze se tijekom desetljeća diferenciraju, one slabe. „Danas se najveći broj njih međusobno ni ne poznaje“. Njegovo istraživanje je pokazalo da su organizatori obiteljski utemeljenog kriminala nekolicina užih obitelji. „Zato i ne postoje ‘šefovi klanova’ koji predvode i organiziraju kriminalne aktivnosti i strategije i upravljaju njima.” – kaže politolog koji je proučavao takve slučajeve u Njemačkoj. Policija definira klanove kao „etnički izolirane subkulture“. No, tamo gdje postoji kriminal ne može se govoriti o izoliranosti, a najveći broj pripadnika takvih obitelji odbacuje kriminal i želi učinkovito suzbijanje kriminala. DW