A tko zna što sve javnost ne zna

Baš kao i u nedavnom slučaju vijećničkih naknada, siromašnije županije daleko više troše na plaće župana od onih razvijenijih. Nedavno se HDZ-ov župan Goran Pauk požalio kako mu je plaća od 16.000 kuna premala jer ima brojne troškove od kredita do školovanja djece. Javnost se nije pretjerano solidarizirala s njim, iako će mu to najvjerojatnije zaboraviti do idućih izbora baš kao što će zaboraviti i činjenicu da još jedan HDZ-ovac, Ivo Žinić, župan Sisačko-moslavačke županije (poznate kao najsiromašnija) ujedno ima i najveću plaću među županima, gotovo 19 tisuća kuna, točnije 18.931 kune, piše Index.