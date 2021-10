Neobičan odabir

Upravno vijeće jučer je izabralo prim. dr. sc. Darka Richtera za novog ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak. No njegov izbor izazvao je mnogo polemika. Vijeće je istaknulo kako je on bio najbolji kandidat, iako su neki članovi vijeća istaknuli kako se ne slažu s njegovim ideološkim stavovima (T-portal). S osobnim i političkim stavovima novog ravnatelja Darka Richtera koji izlaze u javnost ne slaže se ni gradonačelnik Tomašević, no kaže kako je sve po zakonu (HRT).