Tijekom predizbornog sučeljavanja na Novoj TV kandidatima Kolindi Grabar Kitarović i Ivi Josipoviću postavljeno je pitanje o inicijativi za preimenovanje Trga maršala Tita u Kazališni trg. “To je do građana Zagreba da odluče o tome, ali ja držim da je Tito bio komunistički diktator“, rekla je Grabar Kitarović. “Tito je povijesna ličnost sa svojim vrlo dobrim i vrlo lošim stranama, kako su to bili i neki drugi”, odgovorio je Josipović. Na pitanje o pomirbi i Franji Tuđmanu, Josipović je primjetio da bi bivšeg predsjednika Karamarko danas izbacio iz stranke. Grabar Kitarović je rekla da to nije istina jer upravo zbog pomirbe nikad nije provedena lustracija. Kandidati su bili oštri i jedno prema drugome. Josipović je prigovorio protukandidatkinji govorenje neistine, a ona njemu ganjanje rejtinga.