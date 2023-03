Klečitelji od zanata

Što smo ono bili rekli, to da ruke keramičara po kvadratu postavljenih pločica vrijede do 30 eura? Bogme smo pogriješili, nakon teksta kojim smo otvorili pitanje deficitarnosti ovog zanimanja javili su nam se brojni čitatelji ustvrdivši da cijene ruku po kvadratu premašuju 110 eura, pišu novinari Slobodne Dalmacije. “Ta cijena od 100 i više eura, to vam je već cifra od lani. S obzirom kako je sve poskupilo, sada je ona i viša. Ta se cijena odnosi na postavljanje onih velikih pločica, 240 puta 140 i više centimetara, to je hit nad hitovima. Za to postaviti moraš znati zanat, ali moraš i imat dobar alat. To rade samo najbolji, a njih je malo. I zato se cijena keramičarskog rada diže u nebo. Lipa se tu lova zaradi. Priča mi jedan moj bivši učenik, sad ima svoju firmu, kako mjesečno okrene bez problema dvije do tri tisuće eura. Može i više, a uvijek mu ostanu dvije”, kaže umirovljeni splitski profesor keramike, 70-godišnji Zdravko Čović. Slobodna