Skroman dečko

Bojan Glavašević na Twitteruje objavio kako je Tomislava Karamarka prijavio Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa zbog poslovne povezanosti MOL-ovog lobista Josipa Petrovića i Karamarkove supruge Glavašević je posjetio kako je Karamarko tražio prekid arbiraže INA -MOL. “Trebao bi se ispričati hrvatskoj javnosti, a u pristojnijim sredinama, ukoliko je sve ovo točno, razgovaralo bi se i o tome da on napusti svoju funkciju”, kaže politički Analitičar Žarko Puhovski. “Pitanje je pravne odgovornosti koju će utvrditi Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa. Mi u SDP-u očekujemo da on odstupi u slučaju da se ona utvrdi”, najavio je SDP-ov saborski zastupnik Joško Klisović Ako je to istina, moglo bi se svrstati i u kazneno djelo veleizdaje nacionalnih interesa”, kaže Stipe Petrina. “Još ću danas osobno uputiti službeni zahtjev Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa da detaljno istraži ovaj slučaj i o tome izvijesti javnost”, priopćio je pak sam Tomislav Karamarko. “Njegova partnerica je imala ugovor s lobistom Petrovićem u vrijeme dok Karamarko nije bio u izvršnoj vlasti, što znači da nema sukoba interesa… Ugovor je objavljen da bi se spriječio racionalan razgovor o tome što Hrvatska treba raditi sa svojim vlasničkim udjelom u INA-i”, kaže analitičar Davor Gjenero.