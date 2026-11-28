Aktivacija klizišta na zagrebačkom Bijeniku ugrozila je nekoliko stambenih zgrada, zbog čega je evakuirano najmanje sedam obitelji te obližnja pravoslavna crkva, a ugroženo je još četrdesetak stanovnika niže na padini. Posebno su kritični objekti na adresama Bijenik 16 i 16A, pri čemu je naknadno legalizirana zgrada na broju 16A u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve i opterećena hipotekama od 13 milijuna eura. Dok stanari za pokretanje tla krive lanjsko puknuće gradske vodovodne cijevi i neprovedenu sanaciju, Grad Zagreb odbacuje odgovornost te poručuje da je održavanje zemljišta prvenstveno obveza privatnih vlasnika. Čekaju se nove procjene stručnjaka, a ZET privremeno izmješta obližnje stajalište. Index