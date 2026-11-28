Kad kuća krene u šetnju
Klizište na zagrebačkom Bijeniku: Evakuirano najmanje sedam obitelji, odvjetnik savjetuje privremene mjere i tužbe
Zbog aktivacije klizišta na zagrebačkom Bijeniku evakuirano je najmanje sedam obitelji, a građevinska inspekcija zatvorila je pet objekata zbog opasnosti od urušavanja. Dok stanari krive puknuće vodovodne cijevi, Grad Zagreb odgovornost za održavanje zemljišta prebacuje na privatne vlasnike, nudeći evakuiranima smještaj u hostelu te najavljujući sanaciju same prometnice. Jedna je obitelj hostel odbila i uselila u vlastiti kafić. Odvjetnik Ivo Buran ističe da ugroženi građani mogu sudskim putem zatražiti privremenu mjeru za hitno sprječavanje daljnje štete, kao i pokrenuti postupak za naknadu štete, iako upozorava da bi takvi sporovi mogli biti dugotrajni. tportal