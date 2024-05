Suvremena verzija glazbenoga terorizma

Glazbeni smjer koji slijede na “Modi” Klotljudi su nazvali “deathpopom” i on svakako označuje odmak od u njihovom izričaju dosad prevladavajuće post punk estetike koja se sjajno poklapala s agilnom otkačenošću Kimijevog autorskog stila, a koja je do vrhunca dovedena na albumu “Fašizam ljubavi” iz 2021. godine. To, naravno ne znači da deathpop, kako ga sami nazivaju, nije jednako pogodan za njegovu ekspresiju, no na prvo slušanje na novom albumu bend se previše priklanja aktualnim trendovima na sceni koja u sve većoj mjeri teži prema sličnom zvuku. Neki bendovi su, poput Klotljudi, plod donekle poremećene vizije s dovoljno umjetničkog integriteta da ostanu svoji i kad se naoko približavaju modi. Njihovu “Modu” zato možda treba čitati kao nastavljanje iste borbe drukčijim sredstvima. Ravno do dna