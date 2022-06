Već sam tamo

Dok turizam kakav se provodi u Hrvatskoj prijeti da pojede i društvo i okoliš, u Kninu se turizmom žele baviti na drugačiji način. Ekološka udruga Krka prije dvije godine je pokrenula društveno poduzeće Marunuša i turističku agencija. Dok je društveno poduzetništvo u Hrvatskoj zaživjelo najviše u svrhu zapošljavanja ranjivih skupina, u turizmu je još uvijek malo društveno poduzetničkih projekata. Cilj im je razviti turistički sadržaj u gradu koji do pred koju godinu nije poznavao organizirani turizam, iako za to ima puno potencijala, posebno za ljubitelje prirode. Tu su slap Krčić, rijeka Krka i najmlađi hrvatski park prirode, planina Dinara. Nude i najam opreme za aktivni turizam, brdske bicikle, električne brdske bicikle, čamce na napuhavanje, SUP i akcijsku kameru. Građani su dosad najviše interesa pokazali za Krka Safari turu, spust čamcima na napuhavanje gornjim tokom rijeke Krke nizvodno u dužini 4,5 km. H-alter

