Indie zvukovi Dežele

Koalu Voice već godinama smatram najboljim slovenskim bendom, a ta ljubav je počela s “Go Disco, Go”, da bi me sljedeći album “Wolkenfabrik” totalno zakucao. Istina, “Woo Horsie” me malo razočarao, ali i dalje je to jedan vrlo dobar album na kojem se nalazi možda i ponajveći hit iz njihove karijere “Ker tu je vse tako lepo”. Sad je vrijeme novog, već četvrtog albuma u njihovoj karijeri kojeg su jednostavno nazvali “Plata”. Korona period su fino iskoristili za finaliziranje albuma, pokoji najavni singl, te nešto potpuno novo, potpis za diskografa (prva tri albuma su objavljivali samostalno). Čini mi se da taj njihov jam upravo jest reakcija na zatvorenost unutar četiri zida koju smo proživljavali posljednjih godinu i nešto dana, kaže Siniša Miklaužić za novi album slovenskog indie benda za portal Muzika.hr.