Animation: The countries with the largest cumulative CO2 emissions since 1750

Ranking as of the start of 2019:

1) US – 397GtCO2

2) CN – 214Gt

3) fmr USSR – 180

4) DE – 90

5) UK – 77

6) JP – 58

7) IN – 51

8) FR – 37

9) CA – 32

10) PL – 27 pic.twitter.com/cKRNKO4O0b

