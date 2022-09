Brojimo sitno

Preračunate u eure, naknade za vođenja računa tako će se ovisno o banci kretati od 0,72 do 1,59 eura za mjesec, izdavanje potvrda kretat će se od 0,85 do 6,64 eura, a famozno fotokopiranje papira također će imati priličnu cijenu – od 0,13 eura po stranici dokumenta do 5,13 eura po dokumentu. S obzirom na to da Hrvatska ulazi u eurozonu, ukinut će se naknada za troškove konverzije, a između 15. prosinca 2022. i 15. siječnja 2023. godine dok će banke prilagođavati svoje mreže bankomata kako bi mogli isplaćivati eure – a kako je riječ o dosta kompliciranom poslu jer su mreže bankomata poprilično velike – HNB je inicirao da se tada ukine naplata naknade za podizanje novca na bankomatima drugih banaka. Također, zbog uvođenja eura od 1. listopada banke više neće moći naplaćivati naknade za uplatu kovanica. Jutarnji