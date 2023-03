Od jedne do deset godina

Računi se čuvaju od jedne do čak deset godina. Duljina čuvanja računa zapravo je vrijeme dok ne nastupi zastara na neplaćeni račun. No stručnjaci i financijski savjetnici kažu da bi trebalo račune čuvati i dulje od spomenutih rokova. Naime, znalo se događati da građani čuvaju račun (odrezak plaćenog računa) godinu dana, nakon čega bi ga bacili, a tvrtka bi pokrenula ovrhu unutar tog razdoblja. Ako se to dogodi, rješenje (prijedlog) o ovrsi često zna doći građaninu na adresu nakon tog perioda. A onda se događa situacija da građanin nema dokaz plaćenog računa (jer ga je bacio), a ne može se pozvati na zastaru jer je tvrtka reagirala dok ona nije nastupila. Stoga se predlaže da se računi i odresci čuvaju deset godina. Zašto? Zato što je to vrijeme kad nastupa zastara za ovrhu. Zgradonačelnik