Danas je sve oružje: energija, podaci, infrastruktura, migracije...

Čak i ako se apstrahuje jedna od najčuvenijih srbijanskih poslovica koja služi za relativizaciju svega i svačega, a koja glasi “mož’ da bidne, al’ ne mora da znači”, washingtonski papir od 16 tačaka pod imenom “ekonomski sporazum”, najrazornije je do sada razotkrio brojne pukotine u srpskoj dugogodišnjoj politici namigivanja Moskvi i Pekingu, a sada i Vashingtonu, uz traženje oslonca ne samo u SAD već i u arapskom i čitavom muslimanskom svijetu. Uz to je sve vrijeme prisutan narativ kako je, navodno, srpski brod usmjeren prema Briselu sa evropskom plavom zastavom i žutim zvjezdicama u krugu na jarbolu. Da je to nemoguća misija, jer sve te “stolice” imaju sasvim različite politike i naravno interese, najčešće potpuno suprotstavljene, pokazaće se već na pomenutoj woshingtonskoj hoklici. Piše Goran Mišić za Al Jazeeru