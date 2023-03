A mislili smo da je Matrix samo cool SF

Projekt na kojem radi Frans Van de Vosse, stručnjak za biomedicinski inženjering na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Eindhovenu – često se naziva „umjetna maternica“, no njegov tim svoj rad naziva „perinatalna podrška životnim funkcijama“ (perinatal life support), kojemu je cilj pomoći održavanju života nedonoščadi, ponajprije onih čija je nezrelost tolika da im organi nisu dovoljno razvijeni za adekvatno funkcioniranje izvan majčinog tijela. Po pitanju etičnosti i zakonitosti korištenja strojeva za uzgoj fetusa i njihovo održavanje na životu do porođaja, Helen Sedgwick – autorica knjige „The Growing Season“ – smatra da će funkcionalna umjetna maternica (external womb) biti kreirana najkasnije za 50-60 godina, ako ne i prije. A do tada će, tvrdi Sedgwick, postojati potpuno drukčiji način društvenog reagiranja na značenje takve tehnologije za ljudski život i zajednicu. Bug