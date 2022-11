Ponuda uključuje kompletne dioptrijske brendirane naočale u Mibo Optici u Dubravi, brendirane okvire iz posebne kolekcije (više od 100 okvira), naočalne leće indeksa loma 1,5 (dioptrije do +/- 6,00 i do +/- 2,00 cilindra), zaštitni sloj protiv grebanja i antirefleksni zaštitni sloj. Brendovi: Liu Jo, Levis, Diesel, Christian Lacroix, Freakshow, Gant, Guess, Hackett, Helly Hansen, Marimekko, Meme, Nine, Just Cavalli, Pepe Jeans, Rodenstock, Sting, Superdry, Ted Baker, Yohji Yamamoto. Cijena je na 60% popusta i košta 499 kuna. Više detalja na Ponudi dana.