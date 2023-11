Piće za one najhrabrije

Tržište bezalkoholnih pića u Hrvatskoj lani je ostvarilo ukupno oko 565 milijuna litara prometa. To zapravo znači da se u našoj zemlji pilo čak 1,5 milijuna litara tih pića dnevno. Prema istraživanju agencije Nielsen, trećinu financijskog prometa bezalkoholnih pića, točnije blizu 34 posto, lani je držala voda. Gazirana pića imala su financijski udjel od 31 posto, voćni sokovi 16, energetska pića 7,5, a ledeni čajevi 6 posto. Tri vodeća proizvođača bezalkoholnih pića prošle su godine držala oko 58 posto ukupne prodaje u Hrvatskoj, ističe Nielsen. To su Coca-Cola, Jamnica i Cedevita. Prema službenim podacima, lani se prodalo 19,3 milijuna litara Coca-cole u Hrvatskoj, što je desetak posto više nego predlani. To znači kako se svaki dan u našoj zemlji popilo oko 53.000 litara Coca-cole. Danica