Hejtanje i lajkanje

U vrlo zanimljivom intervjuu nobelovac Paul Krugman kaže: Nema ničeg lošeg u zaduživanju – ako će to društvu u budućnosti donijeti veću dobit. Uravnotežen proračun čak niti za Njemačku nije dobar. On doduše ne stvara nezaposlenost, ali koči investicije u budućnost… Ja bih podigao poreze za bogate, posvuda. I zato jer sve veća razlika u prihodima razara naše društvo, to je problem koji daleko nadilazi ekonomiju. Pretvaramo se u društvo u kojem jedna malena, bogata skupina više ne živi u istom materijalnom i financijskom svemiru kao mi ostali. Tako su to prije vidjeli i umjereni političari u Americi. Sad se to smatra već radikalnim… DW