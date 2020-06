Državni inspektorat otkrio kako su se neki trgovci okoristili epidemijom. Brašno je bilo 10,05 do 31,27 posto skuplje, sol 13,19 posto, mesne konzerve 5,28 do 27,32 posto, a poskupljenje cijene dječje hrane kretalo se u rasponu od 5,33 do 27,32 posto. Cijene zaštitnih rukavica povećane su u iznosu od 100 posto, a dezinfekcijskih sredstva od 50 do 201 posto. Glas Slavonije…