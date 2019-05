Kostelnik, selektor programa Ljeto u MSU: Jak i kvalitetan program s erosom

“Meni je, kada mi je na pamet pala ova ideja o rock koncertima na krovu Muzeja i na platou kod tobogana, to bilo imanentno, ne samo poslanju i programu MSU koji se oslanja na multimedijalnost i suvremenost, već i nekom mom senzibilitetu” – kaže selektor programa Ljeto u MSU Branko Kostelnik u intervjuu Jutarnjem. Kako je odabrao ovogodišnje bendove: “Kries je ponajbolji etno art rock, Laibach najjači art rock bend regije u povijesti, Borghesia sjajna euro elektro dance atrakcija, Letu Štuke sjajan bend s jakim Šaranovim tekstovima kojim se opasno približava Štuliću i Mladenoviću, The Strange odlična americana, a kultni Tram 11 uz TBF i Edu Maajku su najbolji cro rap/hip hop bend”.