Grand theft auto

Još prošle godine otkriven je relativno jednostavan način za krađu određenih starijih modela Kije i Hyundaija, a posljednjih se tjedana uputa za to proširila TikTokom. Prema podacima koji stižu iz SAD-a, njihove policijske jedinice sve češće primjećuju povećan broj krađa upravo tih modela automobila, i to na način koji je opisan u TikTok izazovu. Pretežno mlađi korisnici provaljuju u automobile, pokreću ih i potom odlaze na “zabavne vožnje”, što je kažnjivo ali i prilično opasno. Do svega toga došlo je određenom nepažnjom proizvođača. Lopovi su tako u stanju, uđu li u otključanu Kiu ili Hyundai (ili provale unutra) na zapanjujuće jednostavan način pokrenuti motor i odvesti se automobilom. Sve što im je potrebno jest slijediti upute sa spomenutog izazova, otvoriti pokrov ispod volana te određene žice spojiti kliještima ili USB punjačem za mobitel. Autonet