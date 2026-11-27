Umjesto proračuna, zbrajaju si dodatna noćenja
Krah summita u Bruxellesu: Pobuna sedam država protiv Antónija Coste zbog nesuglasica oko višegodišnjeg proračuna EU-a
Posebni summit čelnika Europske unije o novom višegodišnjem proračunu završio je prije vremena potpunim slomom pregovora i pobunom sedam država protiv načina na koji ih vodi predsjednik Europskog vijeća António Costa. Sukob je izbio oko predloženih rezova u proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine; tzv. “štedljive” države traže još veće uštede, dok se “Prijatelji kohezije” i baltičke zemlje žestoko protive smanjenju sredstava za poljoprivredu, regionalni razvoj i obranu. Pojedine članice sada traže zamjenu glavnog posrednika, a nova runda iscrpljujućih pregovora zakazana je za 17. prosinca. Jutarnji, Index
- Premijer Andrej Plenković poručio je kako je Hrvatska u trenutnom prijedlogu dobro prošla te da bi u tom razdoblju EU trebala biti u plusu nešto više od sedam milijardi eura, iako je predloženi proračun relativno manji od prethodnog i opterećen otplatom pandemijskog duga. tportal