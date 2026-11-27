Kada je portugalski socijalistički premijer Antonio Costa preuzeo dužnost 2015. godine nitko nije vjerovao da će njegova fiskalna politika rezultirati uspjehom, piše The Economist. Njegova javna uprava je vratila mirovine, nadnice i radno vrijeme na razinu na kojoj su bili u doba prije krize, a proračunski deficit je smanjen na 2,1 posto, granicu manju od one koju zahtijevaju pravila EU. Oporba je vladajućoj koaliciji predviđala potpuni krah i neuspjeh u roku od godine dana, no ona danas ima prednost od 10 postotnih bodova, što lideri lijevog centra iz drugih europskih zemalja mogu samo sanjati.