Bila je duhovita i brižna

“Bilo je to jedno vrlo vjetrovito jutro i dok sam svirao ispred dvorca Windsor, vjetar je zadigao moj kilt i kraljica je mogla vidjeti da sam ‘pravi Škot‘ dok mi je sve nakratko bilo izloženo pred njom”, rekao je Scott Methven. “Kasnije, dok sam ispraćao Njezino Veličanstvo, pitala me je li mi to jutro bilo posebno hladno”, smije se Methven, koji je kao kraljičin osobni gajdaš radio u razdoblju od 2015. do 2019. godine. Svakog bi dana u 9 sati ujutro svirao pod njenim prozorom. Methven je već prije govorio o kraljičinoj ljubaznosti prema njemu i njegovoj obitelji nakon što je njegovoj supruzi dijagnosticiran rak. Njihovoj djeci dopustila je da ostanu u dvorcu Balmoral i o njima su se brinule kraljevske dadilje, dok se Methven brinuo o supruzi koja je ležala u bolnici. Jutarnji

Scott Methven, who served as the Queen’s personal piper for four years, describes his sadness after hearing of her death. ➡️https://t.co/EvXU8MhZko

Last year, he shared the story of how he ended up playing pipes for the Queen and his personal relationship with Her Majesty. pic.twitter.com/33ADiu8Pfc

— BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) September 12, 2022