Probuđeni keksi

Kao što ste vjerojatno već i pročitali, radi se o keksu Domaćica koji su osuvremenili tako što su uz naziv keksa dodali i neka druga zanimanja koja žene mogu raditi… Uz to što su domaćice. I premda je namjera dobra, lako je predvidjeti kako je sve završilo jer ako ste na internetu u posljednjih desetak godina proveli samo pet minuta, jasno vam je da je ovo magnet za bijesne komentare svih onih koji su do trenutka ove kampanje živjeli mirni suživot s keksom koji je jednostavno postojao. Da je netko na internetu pokrenuo jednu od onih smiješnih peticija u kojoj naziv keksa želi promijeniti u Znanstvenica ili Pravnica, vjerojatno bi bio ismijan zato što nam trati vrijeme nebuloznim woke akcijama jer koliko god ufurani u društvenomrežni aktivizam bili, nitko ni u najluđim snovima nije pomislio da je keks ono što je stajalo na putu do emancipacije. Hrvoje Marjanović za Index.