Neboder električna centrala

The Paris Review ima vrlo zanimljiv članak o 1816., godini bez ljeta do koje je došlo zbog velike erupcije vulkana Tambora u Indoneziji koji je izbacio tolike količine pepela da je utjecao na vrijeme još godinama poslije u velikom dijelu planete. Posebno je bilo pogođeno alpsko područje Europe, a baš u to vrijeme i tamo živjela je Mary Shelley koja je u srpnju u Ženevi, koja je trpjela prohladno i kišovito vrijeme danima čak i na vrhuncu ljeta, u tako neugodnom okruženju smislila mračnu priču o Frankensteinu. U isto to vrijeme u Baden Württembergu usjevi nisu rodili ili nisu sazreli, isto tako zbog manjka sunca i previše kiše, zbog čega je došlo do pomora konja jer nije bilo hrane za njih, a i ljudi su ih klali za hranu, pa su nastali problemi u transportu. U tim okolnostima barun Karl Drais, matematičar i izumitelj smislio je “Laufmaschine”, napravu koju danas poznajemo kao bicikl…