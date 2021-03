Na autocesti Zagreb-Sisak napravljeno je 9 kilometara ceste od Velike Gorice do Buševca, no ova cesta spaja ništa ni sa čime jer nije spojena na ceste oko Zagreba niti je došla do Siska. HAC ondje ne naplaćuje cestarinu, ne zna koliko vozila onuda dnevno prođe, iako znaju da je promet rijedak, a plaćaju milijun i 900 tisuća kuna godišnje za rasvjetu i održavanje. Kad će biti gotova cijela autocesta Zagreb-Sisak od 47 km nitko ne zna. Dnevnik.hr