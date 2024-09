Kako se spremiti za apokalipsu? Samo ponesite kristal!

Znanstvenici sa Sveučilišta Southampton razvili su 5D memorijski kristal koji može pohraniti do 360 terabajta podataka i preživjeti milijarde godina. Kristal, izrađen od izuzetno izdržljivog silicijevog dioksida, može izdržati temperature do 1000 °C, a koristi se za dugotrajno čuvanje važnih informacija, uključujući ljudski genom. Istraživači se nadaju da bi ova tehnologija mogla pomoći u obnovi čovječanstva ili ugroženih vrsta u budućnosti. Kristali su pohranjeni u “Memory of Mankind” arhivi u austrijskom Hallstattu, gdje će čekati tisućljećima na moguću uporabu – ako nas neka napredna civilizacija pronađe. Bug