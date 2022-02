Ima u njihovim pjesmama i simfonijskog popa, odjeka psihodelije, čak i jazza, post-rocka i indie-folka s klezmer motivima, napetih trenutaka i sloma živaca, ali i krasnih melodija i toplih emocija. Black Country, New Road nisu upali u glasovitu “zamku drugog albuma” jer “Ants From Up There” dojmljiviji je od debija “For The First Time” – piše Aleksandar Dragaš. Jutarnji…