I loša reklama je dobra reklama

WalkingKoprivnica naziv je projekta koji su pokrenuli koprivnički glazbenici, inače članovi poznatog benda Overflow, u kojem prikazuju duge šetnje ulicama svog rodnog grada koje su odlučili snimiti i emitirati na Youtube-u. “Tek smo počeli i mislimo to raditi dok ne snimimo cijelu Koprivnicu, a za to će nam trebati godinu do godinu i pol. Nema puno planova, ideja je da i nama bude nepredvidivo, a cilj je snimiti cijeli grad”, izjavio je za Podravski list Goran Živković, jedan od autora projekta. Snima se 360 kamerom i povremeno dronom, a osim Youtube-a, o svojim šetnjama izvještavaju i na Facebooku i Instagramu. Svaki video je podijeljen na sekvence da gledatelj sam može birati koji će dio gledati, a poseban dio čini tekstualni prilog koji donosi vijesti od toga dana kada je video objavljen, usporedno s vijestima otprije godinu dana.