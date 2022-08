Kad odu turisti je najljepše, a kako je krenulo s vrućinama, rujan bi mogao biti prekrasan za odmor. Kao i čitav objekt, apartmani u Aparthotelu Astoria 3* opremljeni su svim potrebnim inventarom: centralnim hlađenjem, SAT TV-om, internet priključkom, mini sefom, balkonom s pogledom na more. Kućni ljubimci su dobrodošli bez nadoplate. Možete birati hoćete li samo noćenje ili i doručak ili pansion:

Klikom na “kupi” birate:

2 noćenja za 3 osobe za 970 kn

3 noćenja za 3 osobe za 1.455 kn

2 noćenja s doručkom za 3 osobe za 1.563 kn

3 noćenja s doručkom za 3 osobe za 2.345 kn

2 noćenja s polupansionom za 3 osobe za 2.293 kn

3 noćenja s polupansionom za 3 osobe za 3.440 kn

Check in je od 13 h, a check out do komotnih 11:30. hKorištenje u terminu: 1.9. – 30.9.2022. Više detalja na Ponudi dana.