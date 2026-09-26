Oni bi zapravo na more, ali najbolje što im se nudi je Zagreb

Čak i uz pretpostavku da se većina Križevčana odluči za izlazak iz sadašnje županije, to bi trebala prihvatiti Zagrebačka županija. Središnja bi vlast prije toga provjeravala zakonitost referendumskog pitanja, jer je ustroj županija reguliran posebnim zakonom. Administrativni bi se kaos tada prenio na državnu razinu, s obzirom da bi ostatak sadašnje Koprivničko-križevačke županije izgubio oko trećine građana i teritorija. Bila bi to najmanja hrvatska županija, čiji bi smisao postojanja bio vrlo upitan. Drugim riječima, potaknuo bi preispitivanje cijelog županijskog ustroja, a to ni sadašnja desna ili potencijalna lijeva vlast nije spremna učiniti. Majdakova snoviđenja ipak nisu toga vrijedna. Željko Krušelj za Danicu.