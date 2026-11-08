Kao u Zvjezdanim stazama
Kvantni analizatori u ljekarnama: Kako pseudoznanost ulazi u zdravstvene ustanove
Ljekarne sve više zarađuju na neproverenim proizvodima i uslugama poput kvantnog magnetskog rezonantnog analizatora. Uređaj koji navodno mjeri vitamine i stanje organa jednostavnim držanjem senzora u ruci nema nikakvo znanstveno uporište i služi kao uvod u prodaju nepotrebnih suplemenata. Takva praksa narušava povjerenje u zdravstvene ustanove i farmaceute, a lažni nalazi mogu zavarati pacijente i ugroziti im zdravlje. Livia Puljak za Index upozorava građane da zaobilaze ljekarne koje nude ovakve metode te poziva nadležne institucije da konačno reagiraju na širenje pseudoznanosti.