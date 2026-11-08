Kvantni analizatori u ljekarnama: Kako pseudoznanost ulazi u zdravstvene ustanove - Monitor.hr
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Kao u Zvjezdanim stazama

Kvantni analizatori u ljekarnama: Kako pseudoznanost ulazi u zdravstvene ustanove

Ljekarne sve više zarađuju na neproverenim proizvodima i uslugama poput kvantnog magnetskog rezonantnog analizatora. Uređaj koji navodno mjeri vitamine i stanje organa jednostavnim držanjem senzora u ruci nema nikakvo znanstveno uporište i služi kao uvod u prodaju nepotrebnih suplemenata. Takva praksa narušava povjerenje u zdravstvene ustanove i farmaceute, a lažni nalazi mogu zavarati pacijente i ugroziti im zdravlje. Livia Puljak za Index upozorava građane da zaobilaze ljekarne koje nude ovakve metode te poziva nadležne institucije da konačno reagiraju na širenje pseudoznanosti.


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17.04.2024. (08:00)

Život mora teći...

Kako izgleda život u ratom pogođenoj Ukrajini: Kad nema zračnih uzbuna, ‘normalno’ se živi…

Nakon dugog i napornog puta u Kijev odmah po izlasku iz vlaka dočekali su nas niz eksplozija i trčanje u sklonište. Vatreno krštenje pod raketama. Nova zračna uzbuna oglašava se u noći u 4:28. Iz skloništa idemo ravno na sastanke s ukrajinskim suradnicima u okviru projekta Giving voice, kojima pomažemo u objavljivanju znanstvenih članaka o posljedicama rata u Ukrajini. Unatoč ratu, kulturni život ide dalje. Ide se na predstave i balete. Mi moramo nastaviti sa svojim životima i podržavati jedni druge, podržavati svoje kazalište i svoju umjetnost. Vidjet ćete, bit će dvorana puna. Sve su karte rasprodane. Ali, ne brinite se, ako bude oglašena zračna opasnost, na izlazu ćemo dobiti vaučer. Ženama je dozvoljeno putovati izvan zemlje, muškarcima ne. Tijekom ratnog stanja u Ukrajini muškarci od 18 do 60 godina nemaju pravo napustiti Ukrajinu. Kad nema zračnih uzbuna, u Kijevu je sve začudno normalno. Ulice su pune ljudi, trgovine pune ljudi, restorani puni ljudi. Ležerno šetaju po parkovima i bulevarima, kupuju, jedu… Livia Puljak za Index.

16.01.2022. (23:00)

Vivat academia, vivant professores

Puljak: Zašto su doktorski studiji u Hrvatskoj tako neuspješni?

Novac od školarina doktorskog studija je problematičan jer se na doktorske studije ne gleda kao na pogon kojem je jedini cilj dovesti studenta do doktorata, nego uglavnom kao na dodatni izvor novca za visoka učilišta. Ako netko usput još i doktorira – super. A te cijene školarina mogu biti vrlo paprene. Upisom 20 studenata u jednoj akademskoj godini takav studij uprihodi gotovo 2.5 milijuna kuna. Naravno, školarina mnogih doktorskih studija u Hrvatskoj mnogo je manja, ali svejedno svojim ustanovama osigurava pristojan dodatni prihod. Osim novca, drugi mogući razlog (ne)uspjeha doktorskih studija u Hrvatskoj je nedostatak (dobrih) mentora. Doktorski studij ne može se završiti samo polaganjem ispita. Studenti trebaju provoditi originalno istraživanje i onda to svoje istraživanje opisati u doktorskoj disertaciji. Na pojedinim studijima to istraživanje treba i objaviti u međunarodnim znanstvenim časopisima da bi se uopće stekao uvjet za obranu. Jedan od problema doktorskih studija je i loš način izbora kandidata. Index