Nabrijan kao i auti

Albumi nastavljaju polagano propadati kao paketi izdanja popularne glazbe i zapravo se zadržavaju tamo odakle su i došli: u vinilnim pločama. Na dominantnim streaming servisima sve veći prostor zauzimaju playliste, a sve manje albumi. K tomu, prodajni pokazatelji navode i da završava novo zlatno doba vinila. Slušanje vinila zahtijeva vrijeme i prostor, a uz bilješke i fotografije, to nisu samo prigodna obnovljena reizdanja, već djela koja podrazumijevaju novo čitanje. Vinili su danas postali dominantan način prodaje nosača zvuka i dojam je kako u zadnjih 50 godina vinili predstavljaju format koji je osigurao najviše prihoda, osobito zbog činjenice da je danas jedini preostali fizički format s rastućom prodajom, iako to nije istina. Čak i u vrijeme CD-ova primat su imale kazete, a danas najviše prihoda dolazi od streaming servisa. Sve to ukazuje da su kupci vinila ili oni koji kupuju aktualne albume (a većina ih uopće nema gramofon), ili oni koji ih kupuju zbog nostalgičnih razloga ili da si popune kolekciju. Glazba