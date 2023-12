Znam što si radila prošlog Božića

Ljubavni jadi ne zaobilaze ni pop-zvijezde – pa je tako George Michael napisao priču o vlastitoj nesretnoj ljubavi. Kasnije, u kući roditelja, George se povukao u svoju sobu i ponovo se pojavio vrlo uzbuđen, ispričao je Ridgeley za „Smoothradio” u studenom 2023. Kao da je pronašao zlato. Kolegi iz benda je tada odsvirao melodiju koja će postati jedna od najpoznatijih pop-pjesama na svijetu. U spotu je svojoj djevojci poklonio broš, no drugi ga dan napušta. Iduće godine ponovno ju susreće, i to s kolegom iz benda koji sada nosi taj isti broš. No, vjeruje se da pjesma originalno nije posvećena ženi već muškarcu koji nije otvoreno homoseksualan. DW