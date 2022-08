Fatalna ljubavna priča iz zlatnog doba Hollywooda

“Nikad nisam vjerovao da bih opet mogao voljeti jer toliko stvari mi se dogodilo da sam se bojao ljubavi. Sad se bojim da ćeš postati nestrpljiva i da ću te izgubiti, ali čak i da se to dogodi ne bih te prestao voljeti. Ti si moja posljednja ljubav i do kraja života voljet ću te, paziti na tebe i biti spreman pomoći ti”, napisao je Humphrey Bogart svojoj Lauren Bacall, a prijateljima je rekao da je to prvi brak u kojemu je – sretan. “Nitko nikad nije napisao bolju ljubavnu priču od one koju smo mi proživjeli”, rekla je Bacall prije svoje smrti 12. kolovoza 2014. godine. Nacional