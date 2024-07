Uhodana ekipa

Vlasnik jedne od registriranih tvrtki za ovu djelatnost govori za Index kako ovih lažnih tvrtki za šlep ima najviše od Like do Maslenice. Mi koji uredno radimo imamo uredne ugovore s osiguravajućim kućama, koje nas kontaktiraju kad treba izaći na teren. Situacija je postala katastrofalna kad su se pojavili ovi prevaranti koji rade na crno ili OPG registriraju za ovu djelatnost. Počelo je to prošlog ljeta. Oni doslovno kruže autocestom i traže automobile koji su pokvareni, onda se lažno predstavljaju i tovare ljude na silu. Prezentiraju strancima koji ne znaju zakone da ih je poslala policija, da postoje kamere preko kojih se vidi kad je tko ostao u kvaru i da se hitno moraju skloniti s ceste. Ljudi u strahu pristaju. Na kraju epilog bude da im šlep naplate po nekoliko puta većoj cijeni…