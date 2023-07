Ne daj se navući

– Hej, izbacilo mi je tvoj profil preko zajedničkih prijatelja pa sam ti se odlučila javiti. Imaš baš lijepe slike, zračiš pozitivom, htjela sam te samo nešto pitati. Imaš minutu možda? – poruka je to koju je gotovo svaki korisnik društvenih mreža barem jednom dobio na svoj profil. Ipak, od naizgled simpatične poruke mnogima se diže kosa na glavi jer se takve često šire grupama na Facebooku i drugim komunikacijskim kanalima uz vrišteće upozorenje da se radi o prijevari. Iako na prvu izgleda kao prijevara, to ne mora uvijek biti istina zato što je mrežni marketing u posljednjih nekoliko godina itekako postao popularan. Često se uspoređuje s piramidalnom prijevarom, no te dvije pojave nikako nisu istoznačnice. Mrežni marketing legalna je praksa brojnih kompanija, no to ne znači da osobe kojima se jave odmah čeka legitiman posao u marketingu. Lider