Klizalište Ledeni park na zagrebačkom Tomislavcu zbog velikog će interesa biti otvoreno tjedan dulje – radit će do 15. siječnja. Zatvaranje Parka bilo je predviđeno za 8. siječnja, no veliki interes i produljeni zimski praznici naveli su organizatore da odluče produljiti rad Ledenog parka za još tjedan dana, dakle do nedjelje pred početak drugog polugodišta.