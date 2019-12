Otprilike 3.800 tona leda otopilo se na Grenlandu od 1992. do 2018. godine i slilo se u more, čija je razina zbog toga narasla za 10,6 milimetara. Grenland sad gubi led sedam puta brže nego što je to bio slučaj devedesetih i ako se tako nastavi razina mora bi do 2100. godine mogla porasti za 20 centimetara.