"Ako se stane s iskopima, vrag zasidne na blago i više ga niko ne može naći. Zamagli ga"

Za Balića dolac malo tko da je čuo, ako i jest, onda je to vezano za Zlatnu peć i onu “golden groznicu” s kraja 19. stoljeća koja je, recimo, samo u obje Amerike preselila stotine tisuća ljudi. More bit da bi tako bilo i u Katunima, onima na Brdu, da ih ne preduhitriše Židovi… ili Česi…, ha, teško je to znati s odmakom od stoljeća i pol, a pričalo se i za jedne i druge da su se dokopali zlata iz radobiljske Fatine jame. Jer svako naše selo u Zagori imalo je svoju Fatinu jamu oko koje su se kovale razne priče, strahovi i nadanja. “Virovalo se da je upravo ta ševasta…, kako se ono zove, Marta, e Marta”, s odmakom će naš vodič i nastavlja, “donila zlato na dvanaest do vrha natovarenih mazgi iz nedaleke rimske utvrde Nezgrija. Jel’ to bila utvrda ili karaula vrag će je znat, a da je bila, je, bila je. Za nju se i danas zna. I navodno ga preko noći zakopala u našoj pećini podno Vitrenika. O tome se nije pričalo, jer se nije ni znalo, sve do polovice 19. stoljeća.”… Slobodna