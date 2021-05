Money United

Prosvjed navijača Manchester Uniteda protiv vlasnika kluba, koji traje skoro 20 godina, eskalirao je ponovno nakon objave kako je njihov omiljeni klub jedan od osnivača Superlige. Sukobi navijača i uprave traju praktički otkako su Glazeri postali vlasnici kluba (koji su ga otkupili za 910 milijuna eura, dok danas vrijedi čak 4,6 milijardi eura!) Na zadnjem se prosvjedu navijačima ovaj put priključila legenda “Redsa” i dugogodišnji kapetan Roy Keane koji je za United odigrao 480 utakmica. “Ovo je rezultat svega zadnjih godina, vodstvo kluba nije bilo dovoljno dobro, a kad navijači pogledaju vlasnike vide da im je jedino bitan novac”, kazao je Keane. (Tportal)

Fans protesting on the pitch at Old Trafford. pic.twitter.com/ocfy5uGy4A

— Stretford Paddock (@StretfordPaddck) May 2, 2021