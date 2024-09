And on that terrible dissapointment, it's time to say goodbye

Nakon 22 godine suradnje na projektima Top Gear i The Grand Tour, Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May završili su s tim dijelom svojih karijera, a posljednji specijal dostupan je putem Amazonovog streaming servisa Prime Video od ovog petka. Prigodno nazvano “One for the Road”, posljednje poglavlje avanture snimljeno je kao emotivan oproštaj od jedne bogate karijere, prepune suludih izazova, humora, opasnih situacija, ali i kontroverzi. U zadnjoj epizodi odlaze u Zimbabve. Ipak, nakon što se oprostimo od tima i njihovih nezaboravnih avantura, na Amazonu bi se s vremenom mogla pojaviti i nova sezona Grand Toura, ali s novim voditeljima. Autonet