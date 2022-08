'Let There Be Drums!'

Film, koji je režirao Justin Kreutzmann, sin bubnjara Grateful Deada Billa Kreutzmanna, ispituje ključnu ulogu koju bubnjanje igra u velikim rock sastavima i uopće kako se glazba prenosi s generacije na generaciju. Uz Ringa Starra, u dokumentarcu se pojavljuju i Stewart Copeland iz The Policea, Stephen Perkins iz Jane’s Addictiona, bubnjar Red Hot Chili Peppersa Chad Smith i bivši član Guns N’ Roses Matt Sorum. Kreutzmann je preuzeo projekt, prema vlastitim riječima, kako bi imao prilike razgovarati s najutjecajnijim bubnjarima svijeta, u nadi da će bolje razumjeti svog oca i instrument koji je definirao njegov život. U filmu koji će se pojaviti u kinima potkraj listopada pojavljuje se i nedavno preminuli bubnjar Foo Fightersa Taylor Hawkins. Tportal

